1ヶ月ほど前の本コラムで「消費減税の主張をやめるのは難しいけど…。高市総理は2年間の食料品消費税ゼロを実現できるのか」と書いたのだが、どうやらゼロではなくイチなら来年4月には実現しそうな雲行きだ。“死に物狂い”で上げた消費税個人的には消費税減税にはあまり賛成ではない。これまで3人の力のある総理（竹下登、橋本龍太郎、安倍晋三）がまさに「死にものぐるい」でゼロから3に（竹下）、3から5に（橋本）、5から8に（