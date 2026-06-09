俳優の浜辺美波の公式Instagramが更新され、高尾山への登山や愛猫との日常を切り取ったオフショットが公開された。 参考：浜辺美波、親友とプチ旅行オフショット「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！」 投稿には、高尾山コンシェルジュのキャラクター「ムサさび～ず」の顔出しパネルからひょっこり顔をのぞかせる姿のほか、白黒模様の愛猫を抱きかかえ満面の笑みを見せる様子などが収められている。