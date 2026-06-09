先月、米沢市に住む２０代の男性が、電子マネー２６万円分をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、先月中旬、米沢市に住む２０代の男性が自宅でパソコンを操作していたところ、画面に「ウイルスに感染しました」「マイクロソフト社のサポートセンターに電話してください」と表示されました。 「サポートセンター」の連絡先として表示されていた「０１０」から始まる国際電