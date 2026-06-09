試合前練習で小林と言葉をかわす橋上監督代行、柔軟な起用が光る（C）産経新聞社野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は交流戦で快進撃を続けている橋上巨人の戦いぶりをクローズアップする。【動画】この打撃を待っていた！勝負強さ満点、松本剛のタイムリーシーン交流戦、巨人が好調をキープしている。前週は負けなしの4勝2分け、ここまで12試合を戦い勝率7割の4位につけてい