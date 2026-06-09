北海道は2026年6月9日会見を開き、2023年度以降に実施した技能検定の実技試験で、計15人に対して合否の誤りや合格証書の誤送付があったと明らかにしました。すでに合否の訂正や合格証書の再送付を行ったということです。道によりますと、合否の誤りがあったのは2025年12月5日から2026年2月15日までの間に、北海道と北海道職業能力開発協会が行った技能検定です。このうち、26年1月17日に函館市で行われた実技検定の2級建築大工職種