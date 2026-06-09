シーハンの投球に専門メディアが見解を示した(C)Getty Imagesドジャースのエメ・シーハンが現地時間6月7日の本拠地でのエンゼルス戦に先発登板したが、2回途中49球を投げ、3安打2失点の内容で早々とマウンドを降りて3敗目を喫した。チームは5−13で大敗している。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見るドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「シーハンの防御率は、5月上旬か