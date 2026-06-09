アプリで知り合った女性にうその投資話を持ち掛けられた石川県加賀市の男性が、1月から3月にかけて暗号資産およそ2800万円相当をだまし取られる被害にあい、警察はSNS型ロマンス詐欺として捜査しています。詐欺の被害に遭ったのは加賀市に住む30代男性です。男性は、2025年12月、マッチングアプリで知り合った女性を名乗る人物に好意を抱き、SNSで「二人の将来のためにお金が必要」「私は短期トレードで利益を出している」などと言