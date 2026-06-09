音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）が9日、自身のインスタグラムを更新。意外な“関西グルメ”の魅力を伝えた。小宮山は「関西に来て一番食べたいのは、粉ものよりも、串カツよりも、うどんよりも、町中華の春巻き」と書き出し、料理の写真をアップ。「小麦粉ではなく薄焼きたまごを使った春巻き」と伝えた。そして「これ、意外と関東では食べれない」と解説。「これを食べたさに、森ノ宮の『あかまつ』さんへ