ヴァイオリニスト・郄嶋ちさ子さんの実父である郄嶋弘之さんが、92歳にしてCDデビュー。デビューシングル「君のいない朝がくる」発売記念イベントに登場しました。【写真を見る】【郄嶋弘之】92歳でCDデビュー 紅白出場が叶ったら 娘・ちさ子さんを「伴奏で出してあげますよ」郄嶋さんは、ビートルズ旋風を日本に呼び込んだ仕掛人として知られるレジェンドプロデューサー。表題曲「君のいない朝がくる」は