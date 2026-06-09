ボートレース津の「住信SBIネット銀行賞」は9日、3日目の開催を終えた。10日は予選ラスト。準優18のイスが決まる。2日目まで6、1、5着とリズムに乗り切れなかった湯淺紀香（27＝群馬）が“一日早い勝負駆け”に成功した。3日目は7Rに3号艇で登場。3コースから捲り差しで攻めたが、インからトップスタートを決めた富澤祐作がウイリーで突き放して、2着止まり。それでも得点率は5・25まで浮上して、4日目予選最終日に準優進出の