韓国ドラマ「パチンコ」に出演し一躍メジャー女優となったキム・ミンハが６日、自身のインスタグラムを更新。独創的な衣装でファンの熱い関心を集めた。キム・ミンハはこの日「＠ｈｅｒｍｅｓ」というコメントとともに複数枚の写真と動画を公開。赤とベージュのトーンが調和したクロップトップとロングスカートを着用した姿を披露した。ストラップの装飾が特徴的で、衣装に合わせたヘアスタイルがよく似合っている。特に目を引