横浜地裁神奈川県藤沢市の自宅マンションに火を付けて寝たきりだった父親＝当時（87）＝を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた高橋正雄被告（61）の裁判員裁判判決で、横浜地裁は9日、「故意に放火し、殺そうとしたと認めるには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。佐藤卓生裁判長は判決理由で、火災発生の前日に料金滞納で電気の供給が止まり、夜にろうそくなどに火を付けて明るくしようとした可