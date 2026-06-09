今や恒例ともなった坂東玉三郎（76）の南座での舞踊公演。昨年は竹久夢二の世界を物語に仕立てた「長崎十二景」で歌舞伎の本公演とはまたひと味違った“異空間”に夢見心地になり、「藤娘」を見た時は引き込まれるような美しさとはかなさにしばらくボーッとした。さて、今回は長唄2本。秋の夜長、物思いにふける女性を描いた「秋の色種（いろくさ）」と「時雨西行（しぐれさいぎょう）」。「時雨…」は平安末期の歌人、西行法