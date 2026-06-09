１６年から中山グランドジャンプ５連覇を含む史上最多のＪＧ１・９勝を挙げて、障害絶対王者としてジャンプ界で一時代を築いたオジュウチョウサンの初年度産駒であるタクミオジュウ（牡２歳、美浦・小島茂之厩舎）は、夏の２回福島開催（６月２７日〜７月１９日）でのデビューを目指していく。すでにゲート試験は４月に合格しており、６月１０日に放牧先から美浦トレセンへ帰厩する予定という。管理する小島調教師は「福島開催