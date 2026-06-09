インタビューに答える三井住友信託銀行の米山学朋社長三井住友信託銀行の米山学朋社長（58）が9日までに共同通信のインタビューに応じ、人工知能（AI）などを活用した業務改革に2026年度からの3年間で300億円を投資する方針を示した。顧客情報整理といった業務の削減につなげ、約900人を管理部門から営業部門に振り向けるなどして「収益のかさ上げを進めたい」とした。三井住友信託銀は2月から、グループ企業が開発した生成AI