競泳のパンパシフィック選手権（9月、米アーバイン）日本代表が9日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を公開した。7日に閉幕した日本選手権の男子100メートル平泳ぎで優勝し、追加で代表に決まった岡留大和（インターナショナルSC）は合宿初参加で、「見たことがあるけどしゃべったことがないみたいな選手が多かったが、たくさん話せるし、ご飯も一緒に食べられて凄く楽しい」と初々しく語った。米カリ