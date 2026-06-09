「日本ハム−ＤｅＮＡ」（９日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督が前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏とあいさつをかわした。日本ハムの練習が終わるタイミングでベンチに姿を見せると、ベンチ脇にいた三浦氏に声をかけて会話。最後はガッチリと握手をかわした。現役時代は、２学年下の“ハマの番長”こと三浦氏としのぎを削った新庄監督。監督同士としても昨季まで４年間、交流戦で戦った。