元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が9日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では、クマの目撃情報が相次いでいる宇都宮市の住宅地から現場の様子を生中継した。宇都宮市内では今月6日以降、クマの目撃情報が60件を超えており、9日朝にも市街地を歩くクマが確認されていた。クマが逃げ込んだとみられる民家周辺には警察車両が配置され、厳戒態勢が敷かれた。現場