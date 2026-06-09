篠塚和典が語る若手野手たちの課題と対策後編（前編：巨人の若手野手は「工夫が足りない」 篠塚和典が指摘するバッティングの課題＞＞）篠塚和典氏が語る、巨人の若手野手のバッティング。前編では各選手の課題を分析したが、後編では、芸術的な流し打ちなどで首位打者を２度獲得（1984年、1987年）した"安打製造機"の「打撃論」に迫った。現役時代に安打を量産した篠塚氏が、悩める巨人の若手に伝えたいこととは？Photo b