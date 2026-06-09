篠塚和典が語る若手野手たちの課題と対策前編今季の巨人は、岡本和真（トロント・ブルージェイズ）が抜け、山粼伊織が故障で出遅れるなかでシーズンをスタートしたが、31勝25敗２分でリーグ３位（６月８日時点、以下同）と好位置につけている。"ヤング・ジャイアンツ"とも言える若手の奮闘もあるが、長らく巨人の主力として活躍し、引退後は巨人の打撃コーチを歴任した篠塚和典氏から見ると、課題も多いという。そんな若