【くろーむブースター】 キャンペーン期間：6月16日まで アキレスは、4月1日にGoogleと架空コラボ商品として発表した「くろーむブースター」を実際に製品化、6月9日から16日の期間で25人に進呈する。 サイズは21センチ限定。Google JapanとAchilles Shoes公式Xアカウントをフォローした上、Google Chromeのキャラクター「くろー