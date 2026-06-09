世界へと広がりつつあるK-POPの人気は、もはや韓国だけでは測れない。どのアーティストが韓国で聴かれているのか、日本でどれだけ支持されているのか。さらに、中国の巨大なファンダムがどこに反応しているのか。【衝撃】日本人メンバーが外される日も？ 中国進出が本格化するK-POPK-POPがグローバル化した今、韓国国内チャートだけを見ても、アーティストの本当の勢いはつかみにくくなっている。そのなかで登場したのが、韓国のMe