BTSの釜山公演を控え、日本人ファンの“被害”が注目を集めている。予約したホテルから暴言を吐かれ、強制キャンセルされたという。【関連】BTS公演で公務員タダ働き？批判噴出6月9日、BTSのファンである日本人のAさんは、宿泊予約プラットフォームを通じて釜山のホテルを予約したあと、チェックイン方法やエレベーターの有無、予約が自動キャンセルされる可能性などについて問い合わせた。最近、釜山の一部宿泊施設が既存の予約を