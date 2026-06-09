MAMAMOOのファサが、酒に酔った勢いでメンバーのフィインと喧嘩をした過去を明かし、周囲を驚かせた。6月8日に公開されたシン・ドンヨプのYouTube動画にMAMAMOOが出演し、デビュー初期の裏話やメンバー同士の衝突エピソードを率直に語った。【画像】“公然わいせつ罪”とされたファサの過激ダンスムンビョルが「昔は本当によく喧嘩した。姉妹みたいに言い争っていた」と振り返ると、ファサは「むしろしっかりぶつかり合うほうがい