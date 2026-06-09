俳優ソン・ガンが、ついに兵役を終え、復帰作『フォーハンズ』（原題）で帰ってくる。ソン・ガン、イ・ジュニョン、チャン・ギュリが織りなす青春協奏曲の幕開けを予感させる『フォーハンズ』の台本読み合わせ現場が公開された。【写真】BTS・Vとソン・ガン、兵役中の記念写真8月に韓国で放送開始予定のtvN新ドラマ『フォーハンズ』は、音楽の天才たちが集う芸術高校を舞台に、若者たちの友情や恋愛、競争、そして成長を描く青春ド