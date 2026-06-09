【モデルプレス＝2026/06/09】戸田恵梨香が6月9日、日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演。厳しすぎる父のもとで育った戸田が、芸能活動を始めた経緯を語った。【写真】戸田恵梨香、“ギャル”全開のオフショット◆戸田恵梨香、父は厳格な“少林寺の師範”幼少期からテレビを見て「いつかこの世界に入ってみたい」と思っていた戸田。そんな戸田の父は少林寺の師範であり、とても厳格な人物だったのだと話した