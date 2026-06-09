【モデルプレス＝2026/06/09】女優の松岡茉優が9日、都内で行われた展覧会「ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ」の取材会に、同展のアートディレクターを務めるサー・ポール・スミスとともに出席。現在挑戦していることを明かした。【写真】松岡茉優、シックなロングワンピース姿披露◆松岡茉優、“人生における遊び心”とは？松岡は、シックなロングワンピースにグレーのジャケットを羽織って登壇した。“人生における