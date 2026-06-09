6月11日にグランドオープンする「ザ・ランドマーク名古屋栄」。地下2階～地上4階を占める商業施設「HAERA」には、東海地方初出店のグルメもたくさんあります！ 【写真を見る】｢ザ･ランドマーク名古屋栄｣ 地下2階～地上4階を占める｢HAERA｣には東海エリア初出店のグルメが続々！6月11日オープン 地下2階には、イートインをメインとしたレストランやカフェが18店舗展開。まず注目は、ス