上海動物園のレッサーパンダ。（１月２１日撮影、上海＝新華社記者／王翔）【新華社台北6月9日】中国の上海動物園のレッサーパンダ2頭が6日、台湾地区の台北市立動物園に到着した。上海・台北都市フォーラムの枠組みの新たな交流成果で、両動物園の長期にわたる友好協力の新たな節目となった。上海動物園と台北動物園は2024年の上海・台北都市フォーラムで、レッサーパンダの種の交流と飼育協力に関する覚書に署名した。今回の