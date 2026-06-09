９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５０．６９ポイント（１．２８％）高の４０１０．０３ポイントと４日ぶりに反発している。自律反発狙いの買いが先行する流れ。上海総合指数はこのところ急ピッチに下落し、足もとでは４月７日以来、約２カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいた。中国経済の過度な減速懸念も後退。取引時間中に報告された５月の中国貿易統計は、米ドル建ての輸出入が予想を大幅に上回っ