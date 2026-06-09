プロボクシング東洋太平洋王者ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が9日、都内で会見し、9月21日の「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE161」（東京たま未来メッセ）で日本＆WBOアジア・パシフィック（AP）同級王者セムジュ・デビッド（33＝中日）とアジア3冠戦に臨むことを発表した。佐々木は冒頭で「日本人史上初のウエルター級世界チャンピオンになる男、佐々木尽です」とお決まりのフレーズであいさつすると「ち