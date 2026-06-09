年齢を重ねるにつれて気になりやすい眉の薄さや眉尻の不足、毛流れのムラ。そんな大人世代ならではの悩みに寄り添う新アイメイクシリーズが、estから2026年8月7日（金）に登場します。自然な眉を美しく演出するアイブロウアイテムをはじめ、繊細なアイラインや上品なまつ毛メイクを叶える全5アイテムをラインナップ。毎日のメイクをより心地よく、美しくアップデートしてくれそうです。 大人の眉悩みに応えるアイブ