ブロガーの桃（41）が、引っ越したばかりの新居で後悔していることを明かし、注目を集めている。【映像】完成したばかりの桃の新居（複数カット）これまでブログで土地の購入から完成まで、新居について発信してきた桃。吹き抜けのリビングや、うんてい付きの遊び部屋も公開していた。2026年5月27日には、無事に引っ越しを終えたことを報告し、夫と子どもたちと入れる広々としたバスルームや、4人で眠れる寝室を披露していた。