全日本プロレスは9日、都内で18日の後楽園ホールで行われる世界ジュニアヘビー級選手権の直前会見を行った。初防衛を目指す立花誠吾と挑戦者の田村男児が会見に出席。挑戦者の田村は「ようやくか、ここまで3月から思いがあります。まだ終わりじゃない。立花とやる思いが強い。世界ジュニアのベルトは人によって重みが違う。こだわりのある人を見て学んだことが大きい。下の世代とか別な世代に押しつけるものでなく、人によって