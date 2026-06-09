4人組ロックバンド「時速36km」のボーカル＆ギター・仲川慎之介さんが8日、自身のXで、自身についての一部のネット上の投稿について声明を発表しました。【映像】仲川慎之介さん、“不倫疑惑”を否定仲川さんについては、一部のSNSで不倫疑惑の投稿がされていました。仲川さんはXに「時速36kmを応援してくださっている皆様へ」と題した文書をアップ。「この度は、Vocal＆Guitar仲川慎之介に関するSNS上の投稿により、ご心配