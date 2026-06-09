全日本プロレスは9日、都内で18日の後楽園ホールで行われる3冠ヘビー級選手権の直前会見を行った。7度目の防衛を目指す宮原健斗とチャンピオン・カーニバルの覇者・鈴木秀樹が会見に出席。挑戦者の鈴木は「プロレス界最高の男の宮原健斗をプロレス界最高の技術を持つ鈴木秀樹がぶち倒します」と意気込む。王者の宮原は「いよいよ迫ってきた。前哨戦も残すところあと1回。全日本は各地で凄い盛り上がりを見せている。前シリーズ