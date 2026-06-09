モデルの梨花（53）が、9日、Instagramを更新。息子が中学校を卒業したことや、過去に離婚話があったことを明かし、注目を集めている。【映像】梨花の中学校を卒業した息子や6歳年下夫（複数カット）2010年1月に6歳年下の一般男性と結婚し、14歳の息子がいる梨花。日本とアメリカの2拠点生活を送り、カリフォルニアの美しい景色が見える自宅リビングや夫とのカフェデートなど、プライベートの様子を発信してきた。息子がLAの中