「シャープ」の敷地内でエレベーターと壁の間に挟まれ、60代の男性が死亡しました。9日午前8時ごろ、大阪・堺市堺区にある「シャープ」の敷地内で、「解体作業中にエレベーターの下敷きになった」と、消防に通報がありました。消防によりますと、解体作業中に作業員とみられる62歳の男性が資材搬送用のエレベーターと壁の間に挟まれ、落ちてきた資材の下敷きになったということです。男性は、その場で死亡が確認されました。通報し