タレントの川崎希が8日に自身のアメブロを更新。ほぼ毎日病院に通っていることを明かした。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエンこの日、川崎は「お弁当作り中〜」と報告し「仕事もあったりして寝てないくらいめちゃくちゃ早起きしてるよ もぉ〜すぐキッチンごちゃごちゃ笑」（原文ママ）と多忙な朝の様子を明かした。続けて更新したブログで「病院へ」と切り出し「今週は検査続きでほぼ毎日病院」と告白。「昔