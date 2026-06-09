開幕まであと2日に迫ったFIFAワールドカップへ向け、日本代表がベースキャンプ地となるアメリカのナッシュビルに到着しました。日本代表・森保ジャパンの選手達は、移動の疲れも見せず穏やかな表情。中でも久保建英選手（25）は、さっそく待ち構えたファンと写真撮影をするなど大サービスも。そして選手たちは休むことなく、大勢のファンが駆けつけたスタジアムに移動。大会期間中の拠点となるナッシュビルでの初練習をスタートし