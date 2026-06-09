ニッポン放送「フリーなラジオ」（午後6時5分放送）が7日に放送され、男性フリーアナウンサーたちが「鼻毛処理事情」を語り合った。元ニッポン放送アナウンサーの垣花正、元日本テレビアナウンサーの羽鳥慎一、藤井貴彦の同期3人による特番。「常に持ち歩いているもの」というトークテーマで、垣花は缶ケースを取り出すと「まず、コンタクトレンズが入ってます。そして鼻毛カッター」と説明した。羽鳥は「それ鼻毛カッター？手動？