9日昼すぎ、男鹿市の神社敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。クマが目撃されたのは、男鹿市船川港女川字鵜ノ崎の神社敷地です。男鹿警察署の調べによりますと、9日午後0時25分ごろ、車で走っていた50代の男性が神社敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。近くの民家までは約25メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノ