9日午前、秋田市雄和相川の工場で、男性が約2メートルの高さから転落し大けがをしました。秋田東警察署の調べによりますと、9日午前10時半ごろ、秋田市雄和相川の工場の敷地内で工場設備の点検をしていた56歳の男性が、高さ約2メートルの脚立から転落しました。男性は左手首の骨を折る大けがをしています。警察が事故の原因を調べています。