ストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へと誘うフジテレビ系人気オムニバスドラマシリーズ『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』が、６月27日（土）午後９時から放送される。【写真】『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』に出演する上川隆也新作短編４本を予定。発表となった１作目は、上川隆也さん主演の『遺体は一体……』。上川さんが演じるのはベテラン刑事の桜庭孝夫。桜庭は、その日も事件の匂いを嗅ぎつけ