俳優・藤岡弘、さんの娘で俳優の天翔愛さんは6月8日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影時のオフショットを公開しました。【写真】天翔愛のウエディングドレス姿父・藤岡弘、とのツーショットも天翔さんは「私にとっても特別な撮影で色んなタイプのウェディングドレスが着れて幸せでした...紙面盛り沢山なので、ぜひチェックしてね」とつづり、8枚の写真を公開。デコルテの美しさが際立つ上品なオフショルダーのスタイルをはじめ、