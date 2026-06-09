扱いやすいパッケージングの「Bクラス」メルセデス・ベンツといえば、クルマに詳しくない人であっても「スリーポインテッドスター」の存在は知っているといっても過言ではない輸入車の雄として有名ですが、どうしても“ベンツ”と聞くと立派なボディサイズを持つセダンやSUVを想像しがちで、日常使いにはマッチしないと思う人もいるかもしれません。しかし、現在ラインナップされている「Bクラス」は、トヨタ「カローラツー