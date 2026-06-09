昨年8月、香川県の女子中学生に対し脅迫する内容のメッセージを送り、連絡させた強要の容疑で京都市伏見区の無職の男（29）が、きょう（9日）逮捕されました。 警察によりますと、男は昨年8月7日午前0時53分ごろ～午後10時48分ごろまでの間、香川県の女子中学生にSNSで「17時半までに送ってこなければ言っていることを近いうちに決行します」「約束守らんなら弟もいらんね」などとメッセージを送信し閲読させて