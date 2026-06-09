なるみやが、新曲「恋のfrog」を6月19日に配信リリース。また、あわせてジャケットビジュアルも公開された。 （関連：なるみや、ロスとの共演が実現した一夜にーー『秘密のティーパーティー』で示したライブ表現の成熟） 本楽曲は、“蛙化現象に悩む女の子”をテーマに、2022年当時高校生だったなるみやがTikTokでデモを公開していたもの。軽快なリズムとホーンアレンジに