メキシコのモンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルへ移動した６月８日（日本時間９日）、メンター役の南野拓実が日本代表に合流。鎌田大地にして“兄貴的存在”と言わしめる彼は、森保一監督や中村俊輔コーチらと早速コミュニケーションを取るなどチームの輪に入っていた。ナッシュビル到着後、早速トレーニングに参加したDF冨安健洋（27歳）は“南野効果”について問われると、「間違いなくチームにとってプラス」