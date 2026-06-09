元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が自身のYouTubeチャンネルを更新し、北中米ワールドカップ前の国内最後の強化試合となったアイスランド戦を振り返った。そのなかで、日本代表DF伊藤洋輝に厳しい評価を下している。森保一監督率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と対戦。試合を優位に進めながらも決定機を決め切れず、それでも87分に小川航基が決勝点を挙げ、１−０で勝利を収めた。伊藤は14分、